Se cumplen los 10 días de De la Espriella y Santa Marta sigue esperando una solución para el agua

En Santa Marta hay expectativa sobre el proyecto del agua, luego de que el presidente anunciara que traería una solución concreta. Foto: Alcaldía de Santa Marta / Presidencia

Se cumplió el plazo de diez días que anunció el presidente Abelardo De la Espriella para presentar una solución concreta a la crisis de agua potable en Santa Marta. Este 15 de octubre, la ciudad sigue a la espera de conocer la alternativa del Gobierno nacional.

El compromiso fue anunciado el pasado 5 de octubre, después de una reunión con varios ministros. Días antes, el mandatario había descartado las plantas desalinizadoras por razones de viabilidad técnica.

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En medio de la expectativa, el concejal Juan Carlos Palacio pidió explicaciones sobre esa decisión y expresó su preocupación por una posible asociación público-privada (APP) para traer agua del río Magdalena.

“Ojalá no sea la APP del río Magdalena, propuesta por unos socios del Gobierno en la ciudad de Barranquilla”, manifestó durante una intervención en el Concejo Distrital.

Palacio sostuvo que las desalinizadoras eran parte de una solución integral para aumentar la captación de agua hasta alcanzar los 2.200 litros por segundo. También advirtió que una decisión tomada sin concertación con el Distrito y Essmar podría dificultar la ejecución de la alternativa que se escoja.

La propuesta del río Magdalena tiene antecedentes. En 2024, el entonces alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, presentó al alcalde Carlos Pinedo una iniciativa para abastecer a Santa Marta y municipios vecinos, con participación de la empresa Triple A. Sin embargo, no está confirmado que sea la opción que anunciará el Gobierno nacional.

Por su parte, el gerente de Essmar, David Millán, defendió una solución que combine varios proyectos, entre ellos el aprovechamiento del río Magdalena, los ríos Toribio y Córdoba y las alianzas público-privadas.

Millán señaló que las desalinizadoras cuentan con recursos asignados y diseños en fase dos. Además, aseguró que la empresa está dispuesta a hacer ajustes técnicos frente a las inquietudes del presidente.

“Estamos dispuestos a ajustar porque se han presentado algunas dudas por parte del señor presidente que son razonables, pero estamos dispuestos a ajustarlo”, afirmó. Añadió que Essmar está dispuesta a continuar con el proyecto si el Gobierno nacional lo permite.

El gerente también destacó que la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) El Curval, mencionada durante su intervención ya cuenta con financiación y contratación, y podría estar terminada en un plazo de 30 a 36 meses.

La expectativa ahora es conocer qué alternativa presentará el Gobierno, cuánto costará y cuándo comenzaría su ejecución. Por ahora, la APP del río Magdalena sigue siendo una posibilidad planteada en el debate, no una decisión confirmada.