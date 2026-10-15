Alerta por presencia de caracol africano en varios barrios de Gaira, en Santa Marta

La presencia de caracoles africanos en varios sectores de Gaira, en Santa Marta, encendió las alertas de la comunidad. La denuncia advierte sobre la aparición de estos animales en espacios frecuentados por niños y pide una intervención de las autoridades sanitarias.

Albeiro Taborda Osorio, líder cívico y social de Gaira, señaló que la situación se presenta en sectores como Los Cardonales, La Quinina 1, 2 y 3, Teyuna y sus alrededores. Según indicó, también se han observado ejemplares cerca de un centro educativo y en el polideportivo.

El dirigente manifestó su preocupación porque, de acuerdo con la información recibida por la comunidad, algunos niños estarían jugando con estos animales sin conocer los riesgos que puede representar el contacto directo.

Ante esta situación, Taborda hizo un llamado a la Secretaría de Salud Distrital para que visite las zonas señaladas, evalúe la presencia de la especie y determine las medidas necesarias para prevenir riesgos sanitarios.

La comunidad espera que las autoridades inspeccionen los sectores denunciados y brinden orientación sobre el manejo seguro de estos animales. Hasta el momento, la información suministrada corresponde a la denuncia del líder cívico, por lo que se requiere una verificación oficial de la situación reportada.