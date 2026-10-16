Así se movió el turismo marítimo en Santa Marta durante la semana de receso

La Dimar reportó 1.450 movimientos de embarcaciones entre el 3 y el 11 de octubre. Foto: DIMAR

Santa Marta registró la movilización de 26.879 pasajeros por vía marítima durante la semana de receso escolar, según el balance entregado por la Dirección General Marítima (Dimar).

Entre el 3 y el 11 de octubre se contabilizaron, además, 1.450 movimientos de embarcaciones, entre zarpes y arribos, en medio de la actividad turística de la temporada.

El capitán de Fragata Julio Monroy Silvera, capitán de Puerto de Santa Marta, señaló que se mantuvo el seguimiento a las operaciones y reiteró el llamado a operadores y usuarios para cumplir las medidas de seguridad.

En el resto del Caribe colombiano, la Dimar reportó más de 107.000 pasajeros movilizados en Santa Marta, Cartagena, San Andrés, Coveñas y Barranquilla.

Cartagena registró 33.730 pasajeros y 1.955 movimientos de embarcaciones, mientras que en San Andrés se movilizaron 23.080 personas y se contabilizaron 1.569 operaciones. Esta última isla presentó aumentos del 11,4 % en pasajeros y del 17,7 % en movimientos, frente al mismo periodo de 2025.

Por su parte, Coveñas reportó 23.707 pasajeros y 985 movimientos de embarcaciones, con incrementos del 23,24 % y del 35,86 %, respectivamente. Barranquilla contabilizó 523 pasajeros y 58 zarpes.

Ante el balance de la temporada, la autoridad marítima recordó a turistas y operadores la importancia de utilizar embarcaciones autorizadas, verificar sus condiciones y portar los elementos de seguridad exigidos para prevenir incidentes y proteger la vida en el mar.