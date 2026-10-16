Así se movió el turismo marítimo en Santa Marta durante la semana de receso
La Dimar reportó 1.450 movimientos de embarcaciones entre el 3 y el 11 de octubre. En el Caribe colombiano se superaron los 107.000 pasajeros movilizados durante la temporada
Santa Marta registró la movilización de 26.879 pasajeros por vía marítima durante la semana de receso escolar, según el balance entregado por la Dirección General Marítima (Dimar).
Entre el 3 y el 11 de octubre se contabilizaron, además, 1.450 movimientos de embarcaciones, entre zarpes y arribos, en medio de la actividad turística de la temporada.
El capitán de Fragata Julio Monroy Silvera, capitán de Puerto de Santa Marta, señaló que se mantuvo el seguimiento a las operaciones y reiteró el llamado a operadores y usuarios para cumplir las medidas de seguridad.
En el resto del Caribe colombiano, la Dimar reportó más de 107.000 pasajeros movilizados en Santa Marta, Cartagena, San Andrés, Coveñas y Barranquilla.
Cartagena registró 33.730 pasajeros y 1.955 movimientos de embarcaciones, mientras que en San Andrés se movilizaron 23.080 personas y se contabilizaron 1.569 operaciones. Esta última isla presentó aumentos del 11,4 % en pasajeros y del 17,7 % en movimientos, frente al mismo periodo de 2025.
Por su parte, Coveñas reportó 23.707 pasajeros y 985 movimientos de embarcaciones, con incrementos del 23,24 % y del 35,86 %, respectivamente. Barranquilla contabilizó 523 pasajeros y 58 zarpes.
Ante el balance de la temporada, la autoridad marítima recordó a turistas y operadores la importancia de utilizar embarcaciones autorizadas, verificar sus condiciones y portar los elementos de seguridad exigidos para prevenir incidentes y proteger la vida en el mar.