Un disidente Farc abatido, 3 capturados y 5 civiles heridos en cuatro municipios del Valle

Cinco heridos, un disidente FARC dado de baja y tres capturados en cuatro municipios del Valle - Foto presidente Abelardo de la Espriella

Cinco civiles heridos, un integrante de las disidencias de las FARC dado de baja y tres capturados dejan hechos violentos registrados en cuatro municipios del Valle del Cauca. Durante la tarde del martes hubo combates en zonas rurales de Tuluá y Pradera, además de ataques con drones cargados con explosivos contra instalaciones policiales en Jamundí y Dagua.

En Tuluá, tropas de la Tercera Brigada del Ejército sostuvieron combates en el sector de Monteloro contra integrantes del Frente 57 ‘Yair Bermúdez’, de las disidencias de las FARC. El presidente de la República Abelardo de la Espriella informó que, durante la operación, fue dado de baja un integrante de esa estructura, con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana.

Según el reporte presidencial, en el operativo fueron incautados dos fusiles, dos proveedores metálicos y 324 cartuchos de diferentes calibres. La Tercera Brigada indicó que las tropas mantenían la presión operacional contra esta estructura mientras continuaban las maniobras militares en la zona.

Estos enfrentamientos se producen después de los combates registrados durante el fin de semana entre integrantes del Frente 57 ‘Yair Bermúdez’ y la compañía Adán Izquierdo, ambos pertenecientes a las disidencias de las FARC.

En Pradera, los enfrentamientos se registraron en los corregimientos de Bolo Blanco, Bolo Azul y El Retiro, en la zona rural del municipio. Videos grabados por habitantes evidenciaron momentos de tensión durante los hostigamientos y los combates entre el Ejército y grupos armados ilegales, que obligaron a los residentes a resguardarse durante varias horas en sus viviendas.

En medio de las operaciones militares, las autoridades reportaron la captura de tres personas y la incautación de un fusil de francotirador, una rampa de lanzamiento, municiones, proveedores y materiales de intendencia que, presuntamente, pertenecerían a la compañía Adán Izquierdo, de las disidencias de las FARC.

Entretanto, en Jamundí, se reportaron ataques con drones en dos sectores. En el corregimiento de Potrerito, desconocidos lanzaron explosivos contra las instalaciones de la subestación de Policía, lo que provocó daños en el techo de la edificación, sin dejar personas lesionadas.

También en el sector de Las Piñas fueron lanzadas dos granadas desde un dron contra tropas del Ejército, según la información conocida. Las autoridades desplegaron apoyo aéreo de aeronaves Arpía de la Fuerza Aérea Colombiana tras los hechos en la zona rural del municipio.

Por su parte, en Dagua, un ataque con drones y artefactos explosivos contra la subestación de Policía del corregimiento de El Queremal dejó cinco civiles lesionados, según confirmó la Policía Valle. Ningún uniformado resultó herido, aunque las instalaciones policiales sufrieron afectaciones.

De acuerdo con la información preliminar, fueron lanzados dos artefactos explosivos. Uno de ellos habría caído frente a la subestación, cerca de una panadería. Las autoridades precisaron que no hubo enfrentamientos durante este hecho.

Uno de los lesionados fue trasladado a Cali para descartar complicaciones. Otros dos fueron valorados en Dagua por heridas causadas por esquirlas, mientras que otro presentó aturdimiento por la explosión, sin heridas graves. La información disponible no precisa la condición médica del quinto afectado.

La Policía señaló que en la zona de El Queremal delinque el Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las FARC. Tras el ataque, las unidades activaron el plan defensa para atender la situación y proteger al personal policial.