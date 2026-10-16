Gobierno anuncia medidas y acciones especiales ante ataques reiterados a funcionarios del INPEC

El Gobierno Nacional anunció la creación de un grupo especial de la Fiscalía General de la Nación para investigar los homicidios у amenazas contra funcionarios del INPEC, tras los recientes hechos violentos registrados en Santander y Cúcuta.

El ministro de Justicia, Iván Cancino, informó que la medida busca identificar a los responsables de estos ataques у fortalecer la protección de los trabajadores penitenciarios y sus familias, mediante acciones articuladas entre la Fiscalía, la Policía Nacional y el Ministerio de Justicia.

“Sin embargo, hay personas al margen de la ley que han atentado contra nuestros funcionarios del INPEC, que han ocasionado muertes, que han generado zozobra y pánico, y por eso le hemos pedido al señor fiscal que cree un grupo especial y al señor mayor general director de la Policía que tenga algunas medidas especiales para brindar esa protección a todo el cuerpo del INPEC, a los funcionarios y a sus familias”, expresó el ministro Cancino.

El fiscal general encargado, Gilberto Guerrero, ratificó el compromiso del ente investigador con el esclarecimiento de estos crímenes y confirmó la creación de un grupo especializado de la policía judicial.

“Nuestro absoluto compromiso por investigar estos hechos con la mayor dedicación, responsabilidad y profesionalismo. Para esos efectos, como lo mencionó el ministro, se crea un grupo de tareas especiales”, detalló el fiscal general (e).

Agregó que dicho equipo tendrá como objetivo adelantar las investigaciones para esclarecer los hechos.

De otro lado el director de la Policía Nacional, el general Jesús Alejandro Barrera, envió un mensaje de respaldo a los guardianes y lanzó una advertencia directa a los actores criminales que pretenden intimidar al sistema carcelario.

“Decirles a aquellos que están comprometidos en la seguridad en estos centros penitenciarios que no están solos, que la Policía Nacional está con ustedes, que todas las capacidades operativas, de inteligencia y de investigación criminal están a disposición para ir detrás no solamente de los autores materiales, sino también de aquellos intelectuales que han atentado contra las vidas de los compañeros del INPEC”, aformó el mayor general Barrera.

Su pronunciamiento se da luego de que fuera asesinado otro funcionario del Inpec, identificado como Diego Acevedo Garzón. El hombre fue atacado con arma de fuego en un restaurante en el barrio Santa Cruz del municipio de Girón (Santander).