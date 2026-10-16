Cinco capturados tras robo de camioneta en Bogotá: tenían inhibidores de señal y antecedentes

Cinco personas fueron capturadas por la Policía Nacional en el barrio Simón Bolívar, en la localidad de Barrios Unidos, por su presunta participación en el hurto de una camioneta en el norte de Bogotá.

Durante el operativo, las autoridades recuperaron el automotor y encontraron dispositivos que, al parecer, serían utilizados para cometer este tipo de delitos.

Según la información entregada por la Policía, los uniformados llegaron hasta un lavadero siguiendo la señal GPS del vehículo. Al notar la presencia de las autoridades, los cinco sospechosos intentaron escapar, pero fueron interceptados por las patrullas de vigilancia.

¿Qué encontraron las autoridades?

Durante el procedimiento, los policías incautaron un inhibidor de señal, radios, otros dispositivos electrónicos y una placa de identificación vehicular que presuntamente estaría relacionada con la alteración de los sistemas de identificación del automotor.

Además, de acuerdo con la Policía, los capturados registran antecedentes por hurto de vehículos. Uno de ellos tendría una medida de detención domiciliaria por hechos relacionados con la misma actividad delictiva.

Los cinco detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el proceso judicial correspondiente.

La Policía invitó a la ciudadanía a reportar hechos delictivos a través de la línea de emergencias 123 o en el CAI más cercano.

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