“Fue un estruendo tremendo”: habitante de Palermo, Huila, a quien le cayó un dron sobre su casa
En 6AM W, Ricardo Lavao relató cómo el dron cayó en el patio de su casa en medio de un ataque de las disidencias de las Farc contra la estación de Policía de Palermo.
“Fue un estruendo tremendo”: habitante de Palermo, Huila, a quien le cayó un dron sobre su casa
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Así quedó la casa sobre la que cayó un dron en Palermo, Huila
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