Tres cilindros acondicionados con explosivos y seis dispositivos explosivos improvisados fueron hallados en un vehículo ubicado en zona rural del municipio de El Pital. Foto Policía Huila

Neiva

Cerca de 180 kilogramos de material explosivo fueron encontrados en un vehículo ubicado en zona rural de El Pital, Huila. El procedimiento se llevó a cabo durante labores de investigación e inteligencia adelantadas por unidades del GAULA de la Policía.

En la inspección del automotor, los uniformados encontraron tres cilindros acondicionados con aproximadamente 50 kilogramos de explosivos cada uno, seis dispositivos explosivos improvisados, cordón detonante y sistemas de iniciación. Según las autoridades, estos elementos presuntamente serían utilizados para cometer un atentado terrorista en el departamento.

“Se evitó un atentado terrorista en el Huila. Fue ubicado un vehículo acondicionado con artefactos explosivos que pretendían ser utilizados en una acción terrorista”, confirmó el coronel Diego Edixon Mora Muñoz, comandante de la Policía en el Huila.

Tras el hallazgo, unidades antiexplosivos realizaron la destrucción controlada del material. La Policía invitó a la ciudadanía a reportar cualquier información sobre posibles amenazas que pongan en riesgo la seguridad en el departamento, a través de la línea 123.