Neiva

Cuatro familias quedaron sin hogar tras un incendio que consumió sus viviendas en el barrio Buenos Aires, del municipio de Cartagena del Chaira, Caquetá. La emergencia se registró durante la noche del martes 17 de noviembre y dejó a más de 20 personas afectadas, quienes perdieron todas sus pertenencias.

Las llamas avanzaron rápidamente y redujeron a cenizas los hogares construidos durante años de esfuerzo y sacrificio. Ante la magnitud de la conflagración, los habitantes del sector se unieron para intentar controlar el fuego utilizando baldes y mangueras, mientras esperaban la llegada de los organismos de socorro.

La rápida reacción de los vecinos y de los organismos de respuesta permitió evitar que las llamas se extendieran a otras viviendas. Por fortuna, no se reportaron personas heridas ni fallecidas. El cuerpo de Bomberos, con el acompañamiento del Ejército Nacional, cuyos integrantes apoyaron las labores de evacuación de los propietarios de viviendas.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido qué provocó el incendio que dejó a estas familias en una difícil situación. La Administración Municipal, participó en la coordinación de la atención de la emergencia. Entretanto, la intermitencia en las redes de telefonía móvil ha dificultado las comunicaciones y la verificación de algunos detalles de lo ocurrido.