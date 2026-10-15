Ataque con drones en Palermo: dos policías heridos y una vivienda afectada

Daños en la infraestructura policial y afectaciones en una vivienda de civiles en Palermo. Foto Redes Sociales

Neiva

Dos policías resultaron heridos tras un ataque con drones acondicionados con explosivos contra la estación de Policía de Palermo, Huila. El hecho también ocasionó daños en la infraestructura policial y afectaciones en una vivienda de civiles, según confirmó el alcalde Kleyver Oviedo.

De acuerdo con la Policía Nacional, los uniformados sufrieron heridas leves y fueron trasladados a centros asistenciales. El Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva confirmó la recepción de uno de ellos, quien permanece estable, con heridas en el brazo derecho y la mejilla, bajo manejo médico y pendiente de valoración por cirugía plástica.

El alcalde confirmó que un tercer dron cayó en una vivienda de civiles, situación que aumenta la preocupación por los riesgos para la población. “Tenemos que cuidar la vida y la integridad de todos los palermunos”, expresó Oviedo tras un consejo de seguridad con las autoridades.

Como medidas de respuesta, se anunció la implementación de un plan candado y la expedición de un decreto para prohibir los vuelos de drones no autorizados en el casco urbano. Además, se ratificó una recompensa de entre 10 y 15 salarios mínimos por información que permita identificar a los responsables o prevenir nuevos ataques.

La Policía desplegó capacidades operativas, investigativas y de inteligencia para esclarecer los hechos y avanzar en la identificación y captura de los responsables. Las autoridades invitaron a la ciudadanía a suministrar información a través de la línea de emergencia 123 con garantía de reserva.