Neiva

El suministro de energía eléctrica comenzó a normalizarse en los departamentos de Huila, Caquetá y Putumayo, luego de las afectaciones ocasionadas por un atentado contra la infraestructura eléctrica. La emergencia dejó fuera de servicio la línea de transmisión de 230 kilovoltios Betania-Altamira y Tesalia-Altamira, así como la subestación Altamira.

De acuerdo con Electro Caquetá, Electrohuila y empresa de energía de Putumayo, afirmaron que la contingencia fue superada en varios municipios de los departamentos, permitiendo recuperar el servicio para miles de usuarios que durante varios días enfrentaron interrupciones.

La empresa explicó que, mientras se adelantaban las labores para recuperar la infraestructura afectada, fue necesario activar alternativas de suministro a través de la línea de 115 kilovoltios, con el propósito de atender parcialmente la demanda de energía en los territorios afectados.

Aunque el panorama energético comienza a normalizarse, en los tres departamentos, todavía presenta una dificultad puntual que será atendida por ingenieros, técnicos y operarios. Entretanto, continuarán los trabajos de reparación en el departamento del Huila para recuperar la infraestructura de transmisión.