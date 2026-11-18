Neiva

La Alcaldía de Saladoblanco, Huila, identificó restricciones y prohibiciones para la actividad minera en siete propuestas de concesión viabilizadas por la Agencia Nacional de Minería, de las nueve solicitudes registradas en el municipio. La mayor preocupación está relacionada con dos proyectos de extracción de metales preciosos que se superponen con áreas de protección ambiental y sectores de producción agropecuaria, según la revisión del Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT).

El alcalde Javier Bambagüe explicó que los polígonos identificados comprometen el centro poblado Morelia y sectores rurales como las veredas El Diamante, Alto y Bajo Girasol, Capillas y Alto Medianías. La revisión cartográfica, realizada con base en el Acuerdo 018 del 13 de diciembre de 2024, permitió establecer que en algunas de estas áreas la minería tiene uso restringido y en otras está expresamente prohibida. “En estos dos primeros polígonos donde se va a hacer la extracción de metales preciosos aparece como uso prohibido la minería”, señaló el mandatario.

Por su parte, el secretario de Planeación, Oscar Aldana, detalló que la solicitud OH-108021 comprende 561 hectáreas, de las cuales 314 corresponden a zonas de protección ambiental y 21 al centro poblado Morelia. Entretanto, la solicitud OGB-14181 abarca 1.057 hectáreas, con 817 hectáreas clasificadas como áreas de protección ambiental. Según la Administración Municipal, ambas solicitudes fueron presentadas en 2013.

El mandatario aclaró que el municipio no tiene competencia para autorizar o negar las concesiones, pero debe garantizar el cumplimiento del ordenamiento territorial y participar en el proceso de concertación. “El municipio de Saladoblanco y los diferentes municipios del sur del Huila ni autorizamos ni desautorizamos este tipo de concesiones, pero sí manifestamos la preocupación inicial de la cantidad de solicitudes que hay en nuestro municipio”, afirmó a Caracol Radio.

La Administración Municipal convocó a la comunidad a la audiencia pública minera del jueves 26 de noviembre, a las 8:00 de la mañana, en la finca municipal El Jardín, donde podrán presentar observaciones e inquietudes ante la Agencia Nacional de Minería. “Esperamos que la Agencia traiga respuestas y que pueda manifestar el tipo de compensaciones en caso de que nefastamente se llegara a presentar contratos de concesión”, puntualizó Bambagüe.