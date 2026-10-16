Ataque con drones contra la estación de Policía y la Alcaldía de Teruel, Huila

Neiva

Un nuevo ataque con drones encendió las alarmas en Teruel, Huila, donde cinco artefactos explosivos habrían sido lanzados contra la estación de Policía y la Alcaldía municipal. De acuerdo con la información preliminar, uno de los explosivos no detonó. Las autoridades adelantan las verificaciones para establecer las circunstancias de lo ocurrido y determinar la magnitud de los daños ocasionados durante esta acción violenta.

Autoridades han señalado que, al momento de entregar el reporte, no se registraban consecuencias graves que lamentar y que las afectaciones conocidas eran principalmente materiales. Por su parte, la información no reportó lesiones de gravedad. Ante la situación, los funcionarios de la Administración Municipal fueron retirados de sus puestos de trabajo como medida preventiva.

German Morales, mandatario, confirmó que “tropas del Ejército llegaron al municipio para apoyar las labores de seguridad, mientras la fuerza pública adelantaba un plan de defensa y evaluación de los hechos. Sin embargo, expresó su preocupación por la falta de una respuesta oportuna y de refuerzos suficientes para enfrentar las amenazas que afectan a la población”.

Autoridades locales piden acciones inmediatas y mayor acompañamiento de las autoridades para evitar que se repitan estos hechos. Entretanto, se espera un balance oficial que permita establecer los daños, las circunstancias del ataque y las medidas que se adoptarán para garantizar la seguridad de los habitantes.