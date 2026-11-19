El Ejército Nacional reportó la captura de alias 'Bocalinda' en zona rural de Solano, Caquetá, señalado como principal explosivista del Bloque Jorge Briceño. Foto Ejército Nacional de Colombia

Neiva

En zona rural del municipio de Solano, Caquetá, fue capturado alias ‘Bocalinda’, identificado por el Ejército Nacional como el principal explosivista del Bloque Jorge Briceño, estructura de las disidencias de las Farc que estaría bajo el mando de alias Calarcá.

De acuerdo con información de inteligencia, este hombre estaría relacionado con la fabricación de cerca de 5.000 dispositivos explosivos durante los últimos dos meses. Entre estos se encuentran granadas acondicionadas para ser utilizadas mediante drones, además de la instalación de áreas minadas y acciones con explosivos en Caquetá y Huila.

De acuerdo con información de inteligencia, estaría vinculado con la fabricación de cerca de 5000 dispositivos explosivos en los últimos dos meses. Foto Ejército Nacional de Colombia Ampliar De acuerdo con información de inteligencia, estaría vinculado con la fabricación de cerca de 5000 dispositivos explosivos en los últimos dos meses. Foto Ejército Nacional de Colombia Cerrar

La captura se produjo durante una operación militar mediante asalto aéreo, en la que participaron tropas del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales del Ejército, la Fuerza Aeroespacial y la Policía. En el procedimiento fueron incautados 25 cilindros, 301 recipientes con material explosivo, 200 bolsas de balines, munición, radios de comunicación y teléfonos celulares.

A través de su cuenta de X, el Ejército destacó el impacto de la operación: “Con este resultado se reducen los medios utilizados por esta estructura para fabricar y emplear explosivos contra la población civil y la Fuerza Pública”.