Festival La Nariz Contra el Piso volverá a abrir sus puertas al público en Elías, Huila

Neiva

El municipio de Elías, en el sur del Huila, se prepara para recuperar un espacio de encuentro cultural con la reapertura al público del Festival La Nariz Contra el Piso. La iniciativa teatral nació hace 28 años en una clase orientada por el maestro Luis Ernesto Gómez Sánchez, quien dirigió el festival durante más de dos décadas. El encuentro se realizaba en la Institución Educativa María Auxiliadora, pero tras la pandemia dejó de abrir sus puertas a la comunidad.

La reactivación es impulsada por Martín Gómez Bautista, estudiante de Artes Escénicas del Instituto Departamental de Bellas Artes de Cali, quien busca llevar nuevamente el teatro a los habitantes del municipio y fortalecer los procesos artísticos de la región. El evento se desarrollará de manera paralela al festival estudiantil, programado del 16 al 22 de octubre.

“Hay que llevar otra vez teatro a Elías”, afirmó Gómez Bautista, al explicar que la intención es recuperar la participación del público y mantener vivo un proceso cultural que durante años reunió a estudiantes y agrupaciones de diferentes municipios del Huila.

La programación abierta comenzará el viernes 30 de octubre con dos obras de estudiantes de la Institución Educativa María Auxiliadora, con el acompañamiento de los docentes Juan Guillermo Delgado y Mónica Rocío Parra. El sábado 31 se presentará otra obra local y la agrupación proveniente de Cali con la puesta en escena Ahí donde el río recuerda. El domingo 1 de noviembre cerrará el encuentro el grupo Los Involucrados, con la obra Lágrimas de un hijo ausente.

Además de las funciones, se realizarán talleres de formación teatral el viernes y el sábado, dirigidos a los participantes locales y al público interesado. La iniciativa cuenta con el apoyo del Instituto Departamental de Bellas Artes, la Alcaldía de Elías, el Concejo Municipal y el párroco del municipio, Miguel Andrés Paiba. La invitación está abierta a los huilenses para que asistan a las presentaciones y se sumen a la reactivación de la edición XXVIII del Festival La Nariz Contra el Piso.