Neiva

Tres hombres y una mujer fueron enviados a la cárcel por su presunta participación en el almacenamiento y comercialización de estupefacientes en el sur de Neiva. La investigación señala que las actividades se habrían desarrollado desde noviembre de 2024 en sectores cercanos a instituciones educativas.

De acuerdo con la Fiscalía, los procesados presuntamente distribuían marihuana, bazuco y tusi en el barrio José Antonio Galán, comuna 6 de la capital huilense. Entre sus principales compradores estarían habitantes de calle y adolescentes.

Según las investigaciones, los señalados utilizaban morrales y maletas de viaje para ocultar las sustancias, que mantenían debajo de las camas en sus viviendas. La operación se desarrolló mediante diligencias de allanamiento y registro, con participación del CTI, el Ejército y la Policía.

Durante los procedimientos fueron capturadas cuatro personas y se incautaron dosis de estupefacientes, teléfonos celulares, dinero en efectivo y elementos utilizados para la dosificación. Los detenidos fueron identificados como María Ligia Lizcano Argote, José Alejandro Perdomo Casagua, Kevin Steven Rodríguez Sánchez y Daniel Fernando Bernal Silva.

Un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) les imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Ninguno aceptó los cargos y, por solicitud de la Fiscalía, un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.