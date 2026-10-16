Profesor de español fue enviado a prisión por presunto abuso sexual contra una estudiante en Tunja

De acuerdo con la Fiscalía, los hechos habrían ocurrido el pasado 15 de septiembre de 2026.

Tunja

Un profesor de español identificado como Mario Andrés Patiño Mogollón fue enviado a un centro carcelario por su presunta responsabilidad en los delitos de acceso carnal violento agravado y acoso sexual contra una estudiante de 15 años en un colegio de Tunja, según informó la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con la investigación, los hechos habrían ocurrido el pasado 15 de septiembre, cuando el docente presuntamente utilizó su posición de superioridad para sacar a la menor del salón de clases con el pretexto de que era requerida en la coordinación del plantel.

“El procesado habría aprovechado su posición de superioridad para hacer que la menor saliera del salón de clases en que estaba, con el falso pretexto de ser requerida en la coordinación del plantel”, indicó la Fiscalía en su comunicado.

La investigación también señala que el profesor habría engañado a la adolescente para llevarla hasta el teatro de la institución educativa, donde presuntamente la encerró y la sometió por la fuerza, impidiéndole pedir ayuda.

“Fue encerrada y sometida por la fuerza e impedida para pedir auxilio, además de ser despojada de su ropa y accedida sexualmente”, precisó el organismo investigador.

La Fiscalía agregó que, durante los dos meses anteriores al hecho, la joven habría sido hostigada dentro del colegio mediante mensajes y conversaciones con los que el docente buscaba persuadirla para que accediera a vejámenes sexuales, propuestas que ella habría rechazado.

Por estos hechos, un fiscal de la Unidad de delitos priorizados contra Niños, Niñas y Adolescentes de la Seccional Boyacá imputó al procesado los delitos de acceso carnal violento agravado y acoso sexual.

A petición de la Fiscalía, un juez con función de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.