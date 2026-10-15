U2 anunció las primeras fechas de su nueva gira mundial en Latinoamérica. ¿Está Colombia incluida?

La banda irlandesa de rock U2 anunció este jueves las primeras fechas de su nueva gira mundial en ocho años, que arrancarán en Latinoamérica en 2027.

¿Cómo se llama y cuándo comenzará la gira?

La gira, titulada “Carnaval De Luz presents: The Greatest Show On Earth”, comenzará el 23 de febrero en Ciudad de México y se extenderá a lo largo de 2027.

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¿Cuántas fechas se dieron a conocer?

Como parte del anuncio, solo se dieron a conocer las seis primeras fechas de la gira, todas ellas en Latinoamérica; asimismo, se prometió que los conciertos en Norteamérica y Europa se revelarían en las próximas semanas.

¿Cuáles son?

Las primeras fechas son el 23 y 26 de febrero de 2027 en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México; el 10 y 12 de marzo en el Estádio MorumBIS de São Paulo, Brasil; y el 23 y 25 de marzo en el Estadio River Plate de Buenos Aires, Argentina.

¿Quién será el telonero?

El cantautor y productor discográfico estadounidense Beck será el telonero de estas primeras presentaciones.

¿Qué más anunciaron?

Junto con el anuncio, el grupo publicó su nuevo sencillo, “The Greatest Show on Earth”, perteneciente a su próximo álbum, “Carnaval de Luz”, que saldrá a la venta el 13 de noviembre.

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Tanto la canción como el video, dirigido por el fotógrafo y director neerlandés, Anton Corbijn, se describen como “la historia de unos amantes que luchan por mantener la fe el uno en el otro, así como la fe en sí misma”.

El video, por su parte, “presenta una sátira de la banda como una secta religiosa en la que las mujeres son quienes cargan con todo el peso del trabajo”.