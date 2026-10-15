Pixies, la agrupación de rock alternativo estadounidense, anunció su regreso a Colombia en 2027

Este jueves se anunció el regreso de la banda de rock alternativo estadounidense Pixies a Colombia.

¿Cuándo y dónde se presentarán?

Pixies se presentará el 17 de abril de 2027 en el Movistar Arena de Bogotá.

¿Cuándo fue la última vez que estuvieron en Colombia?

La última vez que se presentaron en Colombia fue el 7 de octubre de 2022 en el Chamorro City Hall de Bogotá.

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¿Quiénes son los Pixies?

Pixies se formó en Boston, Massachusetts, en 1986.

La formación original estaba compuesta por Black Francis, en la voz y la guitarra rítmica; Joey Santiago, en la guitarra solista; Kim Deal, en el bajo y la voz; y David Lovering, en la batería.

Están vinculados al auge del rock alternativo de la década de 1990 y se nutren de elementos del punk rock y del surf rock.

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Su música se caracteriza por cambios dinámicos de “fuerte-suave-fuerte” y por la estructura de sus canciones.

Francis es el principal compositor y sus letras hablan de extraterrestres, incesto y violencia bíblica.

Se disolvieron en 1993, pero su popularidad creció tras su separación, lo que dio lugar a una reunión en 2004 y a giras mundiales con entradas agotadas.