Recuperan nueve cuerpos en Nueva Granada, Magdalena y avanzan en la búsqueda de desaparecidos

Recuperan nueve cuerpos en cementerio de Nueva Granada y avanzan en la búsqueda de desaparecidos/ Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el Magdalena.

Magdalena

La recuperación de nueve cuerpos en el cementerio Santa Rosa de Lima, en el municipio de Nueva Granada, marca uno de los avances recientes de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el Magdalena. Los restos, que estarían relacionados con hechos ocurridos en el contexto del conflicto armado, fueron trasladados a Bucaramanga, donde profesionales de los centros integrales de abordaje forense adelantan los procedimientos necesarios para establecer su identidad.

Francisco Javier Vera Rivera, coordinador territorial de la entidad en el Magdalena, explicó que estas labores son resultado del trabajo conjunto con las personas buscadoras y las instituciones que apoyan los procesos humanitarios en el territorio. A este avance se suma la preparación de la primera entrega digna de un cuerpo en Santa Marta, un procedimiento que permitirá avanzar en la respuesta a una familia que busca conocer el destino de su ser querido.

Le puede interesar:

Invitan a comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales, Palenqueras de Magdalena al PAE diferencial

“Hicimos la recuperación de nueve cuerpos en el cementerio de Nueva Granada, en el cementerio Santa Rosa de Lima, nueve cuerpos que estarían relacionados con hechos en el conflicto armado y que en este momento ya se encuentran en Bucaramanga, en nuestros centros integrales de abordaje forense, eh siendo eh abordados por profesionales para establecer la identidad de esos cuerpos”, dijo Francisco Javier Vera Rivera, coordinador territorial de la entidad en el Magdalena.

Asimismo, explico que, la Unidad de Búsqueda es una entidad humanitaria y extrajudicial, que busca a las personas que desaparecieron desde la firma del Acuerdo de Paz en el año 2016 hacia atrás, y personas que hayan desaparecido en el contexto del conflicto armado.