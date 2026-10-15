Más de 60 niños de Santa Marta beneficiados con estrategia educativa de seguridad

Santa Marta

Con el propósito de transformar la prevención en una experiencia creativa, Ferrocarriles del Norte de Colombia (Fenoco S.A.) premió el concurso “Guardianes de la Seguridad Férrea”, una iniciativa pedagógica que convocó a estudiantes de primaria de la I.E.D. San Fernando (Sede San Jorge) a convertirse en líderes de la convivencia segura alrededor del corredor ferroviario.

La estrategia invitó a 60 niños de 9 a 12 años a asumir el reto de grabar piezas audiovisuales utilizando herramientas cotidianas como celulares o tabletas. El concurso premió la imaginación y la autenticidad, permitiendo a los alumnos transmitir las pautas de responsabilidad vial, autocuidado y normas de tránsito a través de expresiones artísticas como rap, teatro de títeres, dramatizados o formatos de noticiero, convirtiéndolos en agentes multiplicadores de seguridad en sus hogares y comunidades.

“Es fundamental, hace parte de nuestra iniciativa de pedagogía con las comunidades, la idea es premiar a los niños de las instituciones educativas, donde estamos incentivando las buenas practicas de seguridad ferroviaria”, dijo Andrés Soto, presidente de Fenoco.

Durante la actividad, los pequeños descubrieron, por primera vez, el funcionamiento de una librería, el oficio del librero y la riqueza de estos espacios culturales. Asimismo, participaron en un taller de lectura en el Jardín Zen donde, bajo la guía de una docente, abordaron la obra clásica El Principito mediante dinámicas de comprensión lectora y análisis de personajes. Como cierre, se emocionaron con un show de magia y recibieron una sorpresa para compartir en familia.

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“Nosotros queremos fomentar la lectura, que puedan descubrir el mundo de los libros, tenemos unos buzones literarios, ellos pueden venir escoger un libro, que los niños aprendan”, dijo, Angela Daza, presidenta de la fundación de la librería Café Pombo.