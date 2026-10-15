Invitan a comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales, Palenqueras de Magdalena al PAE diferencial

Magdalena

La Gobernación del Magdalena invita a comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras a participar en la convocatoria de registro para fortalecer los procesos de articulación del PAE diferencial.

Podrán inscribirse los consejos comunitarios, las organizaciones de base y otras expresiones organizativas, como asociaciones, fundaciones y corporaciones que representen a las comunidades del departamento.

Podrán inscribirse los consejos comunitarios, las organizaciones de base y otras expresiones organizativas, como asociaciones, fundaciones y corporaciones que representen a las comunidades del departamento Magdalena.

Las organizaciones interesadas en participar podrán hacer su registro hasta el próximo 23 de octubre a través del siguiente enlace: https://comunidadesnarp.magdalena.gov.co/.

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La información recopilada permitirá fortalecer la identificación y el contacto con sus organizaciones, facilitando la articulación institucional y el acercamiento a programas, proyectos e iniciativas que respondan a sus intereses y que estén dentro de las competencias de la Gobernación.