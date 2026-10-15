Avanza la recuperación del cauce del río Sevilla y su conexión con la Ciénaga Grande de Santa Marta/ Corpamag.

Autoridades ambientales avanzan en un 63 % en las obras de rehabilitación del río Sevilla, una intervención que busca mejorar la circulación de agua dulce hacia la Ciénaga Grande de Santa Marta y contribuir a la conservación de este ecosistema estratégico.

Actualmente, los trabajos de dragado hidráulico abarcan un tramo de 3,1 kilómetros, donde se han removido cerca de 112.000 metros cúbicos de sedimentos, de un total proyectado de 176.000 metros cúbicos, para recuperar la capacidad hidráulica del cauce.

“Con estos trabajos buscamos recuperar la sección hidráulica del río Sevilla mediante la remoción de los sedimentos acumulados en el fondo del cauce”, explicó Any Xilena Díaz Zambrano, subdirectora técnica de CORPAMAG.

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Las labores se desarrollan en una zona estratégica para los municipios de Ciénaga, Zona Bananera y Puebloviejo, cuyos habitantes mantienen una estrecha relación con el río Sevilla. Entre los sectores beneficiados se encuentran las comunidades de La Zuana y La Unión, así como la zona pesquera de Sevillano, en Ciénaga.