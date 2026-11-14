Abelardo de la Espriella promete respaldo y seguridad al gremio cafetero

Foto: Firma de contratos con el Fondo Nacional del Café y el Fondo de Estabilización de Precios del Café / Gissell Campo.

El presidente Abelardo de la Espriella destacó en Santa Marta el papel del café colombiano como símbolo de identidad nacional y motor de la economía, durante su intervención en el acto de firma de contratos con el Fondo Nacional del Café y el Fondo de Estabilización de Precios del Café.

“El prestigio que el café de Colombia se ha ganado en el mundo. La figura de Juan Valdez junto a su mula Conchita es uno de los símbolos del alma de la colombianidad, no solamente aquí, sino en el exterior. Es una de las marcas más reconocidas en el mundo entero”, expresó el presidente de los colombianos.

Asimismo, expresó su reconocimiento a los caficultores por el esfuerzo de varias generaciones que han mantenido la tradición de cultivar la tierra y contribuir al desarrollo del país. En ese sentido, manifestó su interés en que los jóvenes encuentren oportunidades para continuar vinculados a esta actividad y no tengan que abandonar sus territorios por falta de garantías.

“Quiero que nuestros cafeteros reciban cada vez mejores ingresos por un producto que se ha ganado el respeto y la admiración de los consumidores en todo el mundo”, precisó.

Asimismo, planteó que durante los próximos diez años la Federación Nacional de Cafeteros continúe creciendo, fortalezca sus servicios y brinde mayor acompañamiento a los productores a través de sus dirigentes, investigadores y extensionistas.