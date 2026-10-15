¿Qué es la Ley Brazos Vacíos? Concientización sobre el duelo por pérdida gestacional o perinatal

Desde 2023, cada 15 de octubre, Colombia se dispone a la conmemoración del Día Nacional de la Concienciación sobre el Duelo por Pérdida Gestacional o Perinatal, una fecha establecida por la Ley 2310 del 2 de agosto de 2023 o la ‘Ley Brazos Vacíos’.

El objetivo de esta ley es reconocer el duelo de madres, padres y familias que han perdido a un bebé alrededor de su nacimiento o durante el embarazo. También tiene el objetivo de generar conciencia sobre el acompañamiento emocional y psicológico, así como el fortalecimiento de los procesos y el personal de las Entidades Promotoras de Salud (EPS).

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¿Qué es la Ley Brazos Vacíos?

La Ley 2310 de 2023 es una norma en Colombia en donde se busca que Ministerio de salud y Protección Social cumpla con la responsabilidad de crear un lineamiento técnico para la atención integral y el cuidado de la salud mental de las mujeres y familias que afrontan perdida durante la gestación, el parto o los primeros 28 días de nacido.

El objetivo de esta normativa radica en acompañar el duelo de manera adecuada con humanidad y cuidado de la salud mental de la mujer y la familia que afrontan esta experiencia. Además, establecer un día para el reconocimiento de los bebés y el acompañamiento de la pérdida por medio del respeto, sensibilidad y dignidad.

ARTÍCULO 7°. Día Nacional ce la concienciación sobre el duelo por pérdida gestacional o perinatal. Créase el “Día Nacional de la Concienciación sobre el duelo por pérdida gestacional o perinatal” que se celebrará el 15 de octubre de cada año. — Ley 2310 de 2023

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¿Qué se considera una pérdida gestacional o perinatal?

Una pérdida gestacional es la muerte o interrupción involuntaria de un embarazo antes de que el feto pueda sobrevivir fuera del útero. Entre las causas más comunes esta:

Aborto espontáneo.

Muerte fetal.

Embarazo ectópicos (fuera del útero) o el embarazo molar (El tejido que forma la placenta crece de forma anormal).

Una pérdida perinatal es el fallecimiento de un bebé que ocurre durante el embarazo avanzado, en el momento del parto o durante los primeros días de vida. Entre las causas más comunes esta:

Aborto espontáneo.

Muerte fetal intrauterina.

Muerte neonatal.

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Cronograma 2026 para la Ley Brazos Vacíos

En el marco de la conmemoración de 2026, la agenda publicada por la JIC Fundación, incluye una serie de actividades para visibilizar el duelo por pérdida gestacional y perinatal a lo largo del fin de semana:

Jueves 15 de octubre: Espacios como el Movistar Arena, en Bogotá, la Torre del Reloj, en Cartagena, la Aleta de Tiburón, en Barranquilla, el hospital Susana Gómez de Valencia y la Gobernación de Popayán. Se iluminarán de azul y rosa entre las 07:00 P. M. y las 08:00 P.M,

Espacios como el Movistar Arena, en Bogotá, la Torre del Reloj, en Cartagena, la Aleta de Tiburón, en Barranquilla, el hospital Susana Gómez de Valencia y la Gobernación de Popayán. Se iluminarán de azul y rosa entre las 07:00 P. M. y las 08:00 P.M, Sábado 17 de octubre: Se realizarán encuentros de memoria y acompañamiento:

Barranquilla: Fundación Social Copservir, entre 03:00 P. M. y 6: 00 P. M.

Medellín: Parque Cultural Débora Arango y la Biblioteca Pública, entre la 01:00 P. M. y 04:00 P. M.

Pereira: Casa Hoja, entre 10:00 A. M. a 12: 00 P. M.

Domingo 18 de octubre: Rodada y Carabanazo Brazos Vacíos. De 7:30 a. m. y 10:00 a. m., con punto de encuentro en la calle 57 con carrera 30.

Rodada y Carabanazo Brazos Vacíos. De 7:30 a. m. y 10:00 a. m., con punto de encuentro en la calle 57 con carrera 30. Domingo 18 de octubre: Jornada conmemorativa de 10:00 a. m. y 3:00 p. m. en Casa Urantia – Fundación Amatista.

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