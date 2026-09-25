La EPS Savia Salud aseguró que el embarazo en adolescentes se ha incrementado en un 17% en Antioquia

Antioquia

Esta semana la Gobernación de Antioquia había publicado un informe en el que destacaba la disminución en las cifras de embarazos en adolescentes, la cual sería de un 7,9%, y luego la EPS Savia Salud publicó una alerta sobre el aumento de madres gestantes menores de 19 años.

Según la entidad prestadora de salud, el incremento en el departamento es del 17%, en comparación con el pasado. En 2025 el registro fue de 1.396 jóvenes y en el 2026 ya van 1.644 casos en menores de 19 años. Cabe aclarar que este registro se hace con base en los afiliados a la EPS.

“En lo que va corrido de 2026, hemos presentado más de 1600 casos, mostrando un incremento del 17 por 100 cuando lo comparamos con el año 2025. Hay que tener en cuenta que esto lo podemos prevenir a través de las atenciones de valoración integral que hacemos en nuestra red de prestadores y la consulta de planificación familiar. Ambas son totalmente gratuitas”, manifestó Candelaria Pérez, Coordinadora de Salud Pública Savia Salud EPS.

Agrega que actualmente Savia Salud tiene más de 60.800 jóvenes en el programa de planificación familiar.