Colombia registró más de 25.000 casos de embarazos infantiles forzados entre 2020 y 2025

Colombia registró 25.081 casos de embarazos infantiles forzados entre 2020 y 2025. Durante ese mismo periodo, 21 niñas menores de 14 años murieron por complicaciones derivadas del embarazo, según cifras divulgadas por Fundación PLAN con motivo del Día Internacional de la Niña, que se conmemora cada 11 de octubre.

¿Qué hay detrás de estos números?

El embarazo infantil forzado ocurre cuando una niña menor de 14 años queda embarazada como resultado de violencia sexual. En Colombia, las relaciones sexuales con menores de 14 años se encuentran sujetas a una protección penal especial, pues la ley reconoce que no tienen capacidad para dar consentimiento sexual válido.

Un embarazo a esa edad, aparte de las graves consecuencias físicas, puede interrumpir la educación, afectar el bienestar emocional y modificar por completo el proyecto de vida de una niña.

Cinco de cada 100 niñas y adolescentes viven uniones tempranas

Los embarazos forzados no son la única vulneración que preocupa a Fundación PLAN. Según el comunicado de la organización, cinco de cada 100 niñas y adolescentes en Colombia viven en matrimonios o uniones infantiles, tempranas y forzadas (MUITF).

Estas uniones pueden exponerlas a situaciones de dependencia, violencia y abandono escolar, además de limitar su capacidad para decidir sobre su vida.

En Colombia, la Ley 2447 de 2025 eliminó el matrimonio infantil y estableció que ninguna persona menor de 18 años puede contraer matrimonio. Sin embargo, la organización advierte que los cambios legales deben acompañarse de medidas de prevención y atención que permitan proteger a las menores en todos los territorios.

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Las leyes no son suficientes para garantizar sus derechos

Además de las medidas contra el matrimonio infantil, Colombia expidió en 2026 la Ley 2609, orientada a fortalecer la prevención, atención y erradicación de la mutilación genital femenina. No obstante, Fundación PLAN reportó 98 casos de esta práctica entre 2024 y marzo de 2026.