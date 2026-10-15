Boyacá concentra 13 municipios con menos de 2.000 habitantes del país

Betéitiva registra la menor población del país, con 1.015 habitantes, seguido de Tununguá y Busbanzá, según las proyecciones del DANE para 2026.

Boyacá

Boyacá enfrenta un panorama demográfico que podría comprometer el desarrollo de la mayoría de sus municipios durante las próximas décadas. De acuerdo con las proyecciones de población del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para 2026, Colombia tiene 22 municipios con menos de 2.000 habitantes, de los cuales 13 están ubicados en territorio boyacense.

Jacinto Pineda Jiménez, director de investigaciones de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), explicó que estas cifras evidencian las dificultades que enfrentan las poblaciones más pequeñas para garantizar su sostenibilidad económica, acceder a recursos públicos y ofrecer condiciones de desarrollo a sus habitantes.

“De acuerdo con las estadísticas del DANE y las proyecciones de población para el 2026, hay en Colombia 22 municipios con menos de 2.000 habitantes, de ellos 13 son de Boyacá”, indicó.

Señaló que Sativasur registra la menor población del país, con 1.015 habitantes, seguido de La Victoria y Busbanzá. Según explicó, el reducido número de habitantes tiene consecuencias directas sobre las finanzas municipales, debido a que la población es uno de los factores que se consideran para distribuir los recursos provenientes de la Nación.

“En la medida en que el criterio para la asignación de recursos, transferencia de recursos desde la Nación a los municipios está determinado por el número de habitantes, estos municipios están recibiendo menos recursos”, advirtió.

El director de investigaciones de la ESAP sostuvo que esta situación dificulta la capacidad de las administraciones locales para responder a las necesidades de sus comunidades, particularmente porque son municipios que tienen pocas posibilidades de generar ingresos propios.

“Es muy complejo tener unos niveles de desarrollo, porque son municipios donde no hay ingresos propios, pero tampoco hay transferencias desde la Nación y eso vuelve más compleja la situación de las gentes de estos municipios”, afirmó.

Frente a este panorama, Pineda hizo un llamado a los congresistas, especialmente a los representantes de Boyacá, para que impulsen una discusión sobre los criterios de distribución de los recursos del Sistema General de Participaciones.

“Es importante que los congresistas y especialmente los de Boyacá se unan alrededor de presionar para que se discuta y se debata en el Congreso la nueva ley de transferencias del Sistema General de Participaciones, donde en estos municipios se aplique un criterio diferenciador para que estos municipios tengan mayores recursos y no desaparezcan en el tiempo”, manifestó.

Para el docente, la financiación de estas localidades debe considerar sus condiciones particulares, pues la reducción de habitantes no solo representa un desafío demográfico, sino que también puede limitar las posibilidades de mantener servicios, impulsar actividades económicas y generar oportunidades para las nuevas generaciones.

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Boyacá concentra municipios con altos índices de envejecimiento

A la reducción de la población se suma otro fenómeno: el envejecimiento de los habitantes. Pineda indicó que, según un listado nacional de los municipios con mayor proporción de adultos mayores, 21 de los 50 territorios identificados pertenecen a Boyacá.

Entre los casos mencionados por el investigador está Guayatá, donde el 37,4 % de la población tiene más de 60 años. Le siguen Pachavita, con el 37,3 %; Somondoco, con el 36,9 %, y Almeida, con el 35,7 %.

El académico explicó que la tendencia se refleja también en las proyecciones departamentales. “En Boyacá, en promedio para el 2026, el 18,4 % de los habitantes es mayor de 60 años y para el 2050, el 28 % de nuestra población será mayor de 60 años”, señaló.

Pineda advirtió que este cambio demográfico exige fortalecer las políticas públicas dirigidas a las personas mayores, teniendo en cuenta las condiciones geográficas y sociales del departamento.

“Estamos bajo un desafío muy complejo y es que la mayoría de esta población habita en zonas dispersas, sector rural o en cabeceras municipales muy pequeñas; por ende, el acceso a bienes y servicios es más difícil”, explicó.

El investigador relacionó el envejecimiento con otros cambios que están transformando la composición de la población boyacense: la reducción de los nacimientos y la salida de jóvenes hacia otras ciudades o departamentos en busca de oportunidades.

“Lo que está ocurriendo es que hay una transición demográfica donde hay menos nacimientos, más jóvenes emigrando y más viejos en el departamento”, puntualizó.

Proyecciones para 2050

Las estimaciones demográficas a largo plazo también generan preocupación por la distribución de la población dentro del departamento. De acuerdo con Pineda, las proyecciones del DANE indican que para 2050 Boyacá tendría aproximadamente 30.000 habitantes más que en la actualidad.

Sin embargo, el docente aclaró que ese crecimiento no se distribuiría de manera uniforme, sino que se concentraría en un grupo reducido de municipios, entre ellos Tunja, Duitama, Sogamoso y Chiquinquirá.