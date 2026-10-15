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15 oct 2026 Actualizado 02:53

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Bucaramanga

Asesinan a un dragoneante del Inpec en un establecimiento comercial de Girón, Santander

Diego Acevedo Garzón fue atacado con arma de fuego en un restaurante del que era propietario y murió cuando era trasladado a un centro médico.

Asesinan a un dragoneante del Inpec en un establecimiento comercial de Girón, Santander

Asesinan a un dragoneante del Inpec en un establecimiento comercial de Girón, Santander

Asesinan a un dragoneante del Inpec en un establecimiento comercial de Girón, Santander

Maribel Gallo Díaz

Bucaramanga
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Un funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - Inpec, identificado como Diego Acevedo Garzón, fue asesinado en la noche de este miércoles 14 de octubre en el municipio de Girón, Santander.

De acuerdo con el reporte conocido, el hombre, quien se desempeñaba como dragoneante y estaba adscrito al establecimiento penitenciario de Girón, fue víctima de un ataque con arma de fuego mientras se encontraba en el establecimiento comercial Sabor Argentino, restaurante que según versiones de conocidos, era el propietario.

Tras resultar gravemente herido de un disparo en la cabeza, Acevedo Garzón recibió asistencia para ser trasladado a la Clínica Foscal, en Floridablanca. Sin embargo, falleció durante el desplazamiento, antes de llegar al centro médico.

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El reporte señala que, por el momento, los móviles del homicidio se encuentran en verificación. Hasta ahora, la información disponible no precisa las circunstancias en las que se produjo el ataque ni la identidad de los responsables.

Se espera que las autoridades avancen en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y establecer quiénes estarían detrás del crimen.

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