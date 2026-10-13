Capturan a alias ‘Lucía’, señalada de participar en atentado contra funcionarios del INPEC

Foto: tomada de la cuenta de X del presidente Abelardo de la Espriella.

Unidades de la SIJIN y SIPOL, en coordinación con la Fiscalía Seccional Atlántico, capturaron este 12 de octubre a Juliánis Paola Altamar Medina, conocida con el alias de ‘Lucía’, durante un operativo realizado en el barrio Caribe Verde, en Barranquilla. De acuerdo con la información divulgada por el presidente Abelardo de la Espriella en su cuenta de X, la mujer fue detenida en flagrancia por el delito de fuga de presos.

De la Espriella señaló que alias ‘Lucía’ es presuntamente una de las integrantes clave de la estructura criminal ‘Los Pepes’, donde cumpliría funciones de coordinación y financiación. Asimismo, indicó que la capturada sería la pareja sentimental de alias ‘Gomelo’, identificado como hombre de confianza de Digno Palomino, señalado como cabecilla principal de esa organización.

Según lo publicado por el mandatario, Altamar Medina tendría más de ocho años de trayectoria criminal, un antecedente que forma parte de los señalamientos expuestos en el anuncio de su captura.

Investigan su posible relación con atentado contra guardianes del INPEC

Uno de los principales aspectos de la investigación es la posible participación de alias ‘Lucía’ en la coordinación del atentado ocurrido el pasado 10 de octubre contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), hecho que dejó dos guardianes de la Penitenciaría El Bosque lesionados.

Al respecto, De la Espriella afirmó que esa hipótesis constituye una línea prioritaria para las autoridades. Sin embargo, la posible vinculación de la mujer con el ataque deberá ser esclarecida por los investigadores.

Durante el procedimiento de captura, las autoridades incautaron un teléfono celular iPhone. Según el mandatario, en una revisión preliminar del dispositivo se observaron panfletos con un estilo similar al de los utilizados para intimidar a los guardianes del INPEC.

El hallazgo será materia de verificación dentro de las actuaciones judiciales para determinar si existe alguna relación entre el material encontrado y el atentado.

De la Espriella anuncia acciones contra las estructuras criminales

Al divulgar el resultado operativo, el presidente aseguró que las autoridades continuarán las labores para esclarecer el ataque y determinar las responsabilidades correspondientes.

“Seguimos trabajando para esclarecer el atentado y establecer todas las responsabilidades”, escribió en su publicación en X.

El mandatario también lanzó un mensaje contundente frente a la criminalidad y las acciones de las organizaciones delincuenciales: “Vamos a extirpar el cáncer del crimen para liberar a Colombia de una buena vez”.

La captura de alias ‘Lucía’ se produce en medio de las investigaciones por el ataque contra los funcionarios penitenciarios en Barranquilla. Las autoridades deberán establecer el alcance de su presunta participación en la estructura criminal y determinar si existen elementos probatorios que la relacionen con la planeación del atentado.

Por ahora, la información divulgada corresponde a los señalamientos y resultados preliminares comunicados por el mandatario. La responsabilidad de la capturada por los hechos investigados deberá determinarse en el marco del proceso judicial correspondiente.