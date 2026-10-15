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15 oct 2026 Actualizado 16:44

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“Hay mitos y desinformación”: Liga Colombiana Contra el Cáncer advierte baja cobertura en vacuna VPH

El director médico y científico de la institución, Carlos Castro, habló en 6AM W sobre los inconvenientes que enfrenta la vacunación contra el virus del papiloma humano en Colombia.

¡Atención! Vacuna contra el Papiloma Humano será reducida a una sola dosis

¡Atención! Vacuna contra el Papiloma Humano será reducida a una sola dosis / Getty Images

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