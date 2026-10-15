Extracción postmortem de esperma en Israel: una madre busca preservar el legado de su hijo

En diálogos con 6 AM W, Iris Haim, madre de Yotam, rehén de Hamás asesinado por error por soldados israelíes en la Franja de Gaza. Tras su fallecimiento, su madre obtuvo autorización judicial para utilizar su esperma.

Israel, no cuenta con una legislación oficial sobre la extracción de esperma postmortem, pero en 2022, tomó la decisión de que esta normativa, fuera más permisiva acerca de este tema, para que las familias o conyugues que quieran tener descendencia de las victimas de la Franja de Gaza, puedan hacerlo bajo ciertos requisitos que deben ser presentados ante un juez.

Este permiso, ha provocado que muchas familias quieran hacerlo y se han disparado las cifras, lo que ha represado en el juzgado que este tipo de solicitudes. Además, hoy existen cuatro hospitales guardan congelado el semen de unos 250 soldados, un cuarto de los muertos desde 2023.

“El día que nos dieron la noticia que el había muerto, ese día decidimos que lo haríamos, pensamos que congelando el esperma podríamos tener una descendencia de Yotam, tener algo de su legado tras la muerte de él en Gaza”. Comentó Iris Haim.

Ellos aún no tienen una mujer que cargue con el futuro hijo de él, “nosotros tenemos que encontrar a la mujer para que tenga el esperma de Yotman, hemos recibido mensajes de diferentes mujeres solicitando que quieres ser la mamá del niño”. añadió

Según aseguró Iris, el único inconveniente que ven es que no pueda conocer a su padre pero también comentó que es una realidad muy común en Israel en estos días, “...existen varios niños que pasan por el mismo caso, que no saben o no conocen a los papás, ni de donde viene”.

Afirmó también que “nosotros somos conscientes de que el niño va a tener muchas preguntas cuando crezca, pero también va a tener dos familias (ellos y la de la futura mamá) cuidándolo y dándole todo lo que necesita, teniendo también presente quién es su papá”.

Por último, comenta que aún no tienen el aval oficial de un juez y que se están asesorando por un abogado que es el encargado de recopilar todas las evidencias que necesitan para comprobar ante el juez que Yotman si quería tener hijos, “en algún momento hablamos de eso, con su papá, conmigo pero tenemos la evidencia que necesitamos para mostrar ante la corte”.

La corte por su parte, comprende que cuando se presentan estos casos la familia quiere tener descendencia de su persona fallecida, es por esto que reconocen puntualmente este caso como “deseo altruista y existencial de crear vida”.

Escuche la entrevista completa aquí:

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