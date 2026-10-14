¿El papa León XIV será sometido a quimioterapia y radioterapia? Esto es lo que se sabe

Luis Badilla, reputado vaticanista chileno, exmédico y quien lleva más de 50 años viviendo en Roma, pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio para hablar sobre la intervención a la que fue sometido el papa León XIV por cáncer de pulmón.

Según contó, la cirugía ha sido un éxito, no solamente técnicamente, sino también desde el punto de vista diagnóstico, porque ha consentido ver directamente lo que está pasando en esta parte del pulmón del Santo Padre.

En cuanto a la posibilidad de que la santidad del papa León XIV, Badilla afirmó que no se está hablando aún de una evolución, debido a que si bien sí necesita terapias, para llegar a esta conclusión es necesaria una última etapa.

“Hay que esperar entre 12, 14 días, los resultados de todos los análisis histológicos, proteicos y de otro tipo que buscan definir la terapia futura entre la quimioterapia y la radioterapia para apuntar con precisión a un mejoramiento y a una detención de este carcinoma”, dijo.

¿Cómo cambia el gobierno de la Iglesia y cuál es el papel en estos momentos del secretario de Estado, Pietro Parolin y su sustituto Paolo Rudelli?

“La situación es diversa, probablemente el Santo Padre volverá al Vaticano para seguir gobernando normalmente la Iglesia, se ha dicho una semana, yo creo que es una especie de exageración entusiasta, pero digamos en 15, 20 días el Santo Padre puede volver perfectamente a su trabajo normal, con las precauciones de la Iglesia”, detalló.

Y agregó: “Esta es una situación completamente diversa a la que vivimos con Francisco, con papá Bergoglio”.