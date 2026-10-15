Cada año mueren 117 mujeres por cáncer de mama en el Tolima: ¿qué pasa?

Tolima

Preocupantes cifras sobre el cáncer en el Tolima entregó la gobernadora Adriana Magali Matiz. Según la mandataria, en el departamento cada año mueren 741 personas por diferentes tipos de cáncer, de los 12.800 casos que se diagnostican.

La gobernadora indicó que el Tolima es el cuarto departamento con mayores remisiones al Instituto Nacional de Cancerología, en Bogotá, debido a la falta de instalaciones y capacidad para atender a los pacientes con cáncer.

“Lo que más me preocupa y desgarra es que cada año 117 mujeres mueren por cáncer de seno o mama. Además, tenemos 37 mujeres que fallecen por cáncer de cuello uterino. Son 37 vidas que se pueden salvar de un tumor que es prevenible, pero, además, se trata de una enfermedad curable si se detecta y trata a tiempo”, manifestó Matiz.

De acuerdo con la mandataria, los fallecimientos se presentan principalmente por las consultas tardías o la falta de tamizajes, así como por la burocracia del sistema de salud, que entorpece el acceso a los servicios para diagnosticar y tratar la enfermedad.

“Pero luego de que acceden a un tamizaje, caen en una peregrinación indigna. Una peregrinación para acceder a un tratamiento a tiempo, a una autorización a tiempo, y ahí pueden pasar muchos días. Esa es la realidad de las mujeres que son diagnosticadas y entran en ese tratamiento”, aseguró Matiz.

En medio de su exposición de las cifras, la mandataria anunció la puesta en marcha del modelo de lucha contra el cáncer denominado “Ruth”, que rinde homenaje a una mujer de Ibagué que ofrecía respaldo a niños y jóvenes de escasos recursos en el sur de la ciudad.