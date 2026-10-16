“Eso es asesinar dos veces a mi padre”: María José Pizarro por retiro de imágenes de Carlos Pizarro

María José Pizarro, exsenadora, habla sobre la solicitud que hizo el presidente Abelardo De La Espriella a la ministra de Cultura, Paola Holguín, de desaparecer de los espacios públicos del Gobierno las imágenes y obras alusivas a Carlos Pizarro Leongómez, excomandante del M-19.