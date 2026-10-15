Tras desmanes en Popayán no se registraron víctimas ni heridos

POpayán - Cauca

Posterior a las movilizaciones en Popayán un grupo de encapuchados protagonizó desmanes en el centro de la ciudad. Se registraron ataques con explosivos artesanales, paredes pintadas. Cuatro personas fueron conducidas por la Policía.

Los hechos se registraron en inmediaciones de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Cauca y otros sectores del centro histórico de la Ciudad Blanca. Tuvo que intervenir la Fuerza Pública.

La secretaria de Gobierno del Cauca, Diana Murillo manifestó que “se reportó en el PMU algunas alteraciones al orden público relacionados con ataques contra la infraestructura del centro histórico mediante el uso de artefactos explosivos y alteraciones en las paredes por grafitis”.

La Personería Municipal explicó que dos menores quedaron bajo medidas de protección para el restablecimiento de derechos y dos jóvenes fueron trasladados a la Estación sur de Policía y se les impuso comparendos. Luego salieron de las instalaciones con acompañamiento de la Personería y la Defensoría.

El personero Iván Daniel Oviedo afirmó que “estuvimos con el defensor del pueblo, sus funcionarios y la Procuraduría en el acompañamiento de estos jóvenes”.

El funcionario del Ministerio Público resaltó que se creó un corredor humanitario para que los estudiantes que en medio de los disturbios permanecían en la Facultad de Humanidades fueran trasladados, en vehículos habilitados por la Universidad del Cauca, hacia otros sectores de la ciudad.

Las autoridades puntualizaron que tras los desmanes no se registraron víctimas ni heridos. Sin embargo, una motocicleta policial fue afectada.