Actualizan balance del accidente en el Cauca: cinco muertos y 59 heridos

La tragedia vial ocurrida en el sur del Cauca dejó un saldo de cinco personas fallecidas y 64 atendidas, según el balance entregado por la secretaria de Salud departamental, Carolina Camargo. La emergencia se registró durante la noche, cuando un bus de dos pisos de la empresa ecuatoriana Panamericana cayó por un barranco en la vereda Las Cruces Dos, en el sector del río Las Piedras, entre los municipios de Timbío y Rosas.

De acuerdo con la funcionaria, dos personas murieron en el lugar del accidente y otras tres fallecieron posteriormente en centros hospitalarios. Entre las víctimas se encuentra un menor de edad.

“Tenemos un registro de 64 personas atendidas”, indicó Camargo, quien explicó que los pacientes fueron asistidos en el sitio de la emergencia y trasladados a centros asistenciales de Popayán y Timbío. La secretaria también señaló que ya comenzaron a registrarse egresos hospitalarios, de acuerdo con la evolución de los pacientes.

Sobre el hecho, una de las hipótesis que investigan las autoridades apunta a un posible intento de atraco. De manera preliminar, se conoció la versión que el conductor habría entregado a los rescatistas, según la cual hombres armados que se movilizaban en una camioneta habrían intentado asaltar el vehículo.

Ante esta situación, el conductor habría realizado una maniobra evasiva, perdido el control del bus y terminado en el fondo de un barranco. Sin embargo, las circunstancias del siniestro continúan bajo investigación y esta versión no ha sido confirmada como causa oficial del accidente.

El vehículo transportaba más de 60 pasajeros y cubría una ruta internacional desde Paraguachón, en La Guajira, con destino a Tumbes, Perú.

La emergencia movilizó a los cuerpos de bomberos de Timbío y Popayán, que participaron en las labores de rescate y evacuación de los pasajeros. Debido al número de personas afectadas, se activó la red hospitalaria para facilitar su atención.

La secretaria de Salud también informó que se adelantan gestiones con Migración Colombia, debido a que una parte importante de los pasajeros tiene nacionalidad ecuatoriana y venezolana.