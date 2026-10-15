Intento de atraco habría provocado accidente de bus en Cauca: 4 muertos y 56 heridos

La tragedia vial se registró en el sur del Cauca, luego de que un bus de dos pisos de la empresa ecuatoriana Panamericana cayera por un barranco en la vereda Las Cruces Dos, en el sector del río Las Piedras, entre los municipios de Timbío y Rosas.

De acuerdo con la información preliminar, el vehículo transportaba cerca de 60 pasajeros y cubría la ruta desde Paraguachón, La Guajira, con destino a Tumbes, Perú. El accidente dejó cuatro personas fallecidas: dos mujeres, un hombre y un niño, además de 56 personas heridas, algunas de ellas reportadas inicialmente en estado crítico.

La emergencia fue atendida por los cuerpos de bomberos de Timbío y Popayán, que coordinaron las labores de rescate y evacuación de los pasajeros. Ante la cantidad de lesionados y la presión sobre los servicios de salud, se activó la red hospitalaria del Cauca para facilitar su atención en centros asistenciales de Rosas y Popayán.

De manera preliminar, se conoció la versión que el conductor habría entregado a los rescatistas, según la cual hombres armados que se movilizaban en una camioneta habrían intentado asaltar el bus. Ante esta situación, el conductor habría realizado una maniobra evasiva, perdido el control del vehículo y terminado cayendo por un barranco. Las autoridades investigan lo ocurrido para establecer las circunstancias del accidente.