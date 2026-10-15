Abusadores fueron condenados por agredir sexualmente a menores de edad en Cartagena

Las pruebas aportadas por fiscales del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la Seccional Bolívar permitieron que jueces de conocimiento, en procesos independientes, condenaran a dos abusadores sexuales, por hechos ocurridos en Cartagena.

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Por hechos ocurridos en el corregimiento de La Boquilla, fue judicializado y sentenciado a 24 años de prisión un hombre que agredió sexualmente a las hijas de su compañera sentimental. La Fiscalía aportó las pruebas que evidenciaron cómo en 2024 el ahora condenado sometió a vejámenes sexuales a dos menores de edad, de 9 y 11 años.

Estos comportamientos se extendieron hasta septiembre de 2025, cuando fue descubierto su accionar delictivo. El agresor, de 45 años, fue capturado en febrero pasado.

En desarrollo del proceso judicial el hombre aceptó su responsabilidad frente a los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años, ambas conductas agravadas. Esta decisión se encuentra ejecutoriada.

En otro proceso, un hombre de 69 años deberá cumplir una condena a 14 años y 9 de prisión por acosar sexualmente a una estudiante. Los hechos se registraron el 15 de mayo de 2024 cuando la joven, de 14 años, se trasladaba a su casa en un autobús.

Según la investigación el adulto mayor se sentó al lado de la víctima y durante el recorrido la agredió tocando su cuerpo, le hizo comentarios de índole sexual; además de ofrecerle dinero, maquillaje para que accediera a sus pretensiones sexuales. Pasajeros que viajaban en el automotor avisaron a las autoridades lo cual posibilitó su captura.

El hombre fue hallado responsable de los delitos de demanda de explotación sexual comercial con menor de 18 años, acoso sexual y acto sexual violento. Esta sentencia se encuentra apelada por la defensa del procesado.