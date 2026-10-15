Diez armas menos en las calles: contundente golpe de la Policía a la delincuencia en Cartagena

La ofensiva de la Policía Nacional contra la delincuencia no se detiene. Cada día se registran importantes resultados operativos que permiten sacar de circulación armas de fuego, capturar actores criminales recurrentes y fortalecer las condiciones de seguridad y convivencia en diferentes sectores de la ciudad.

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En desarrollo de las acciones focalizadas contra el hurto y el homicidio, desplegadas durante las últimas 72 horas, unidades de la Policía Metropolitana de Cartagena lograron la captura de 10 personas y la incautación de 10 armas de fuego, resultados que representan un nuevo golpe a las estructuras delincuenciales que afectan la tranquilidad de los ciudadanos.

Incautada una subametralladora Mini Uzi.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, Coronel Juan Pablo Ruiz Rodríguez, informó que uno de los procedimientos más relevantes permitió la captura de un hombre de 23 años, conocido con el alias de “Porky”, quien fue interceptado por uniformados en el sector Barrio Chino, del barrio Policarpa.

Durante el procedimiento de registro, las patrullas hallaron en su poder una subametralladora Mini Uzi, un proveedor y 21 cartuchos para la misma.

De acuerdo con la información recopilada por los investigadores, alias “Porky” estaría vinculado a una estructura criminal que delinque en esa zona de la ciudad y, al parecer, el arma incautada sería utilizada para la comisión de un homicidio.

Dos presuntos atracadores capturados.

En otro de los operativos destacados, fueron capturados dos presuntos delincuentes señalados de dedicarse al hurto a personas.

Según las investigaciones preliminares, minutos antes habrían intimidado con un arma de fuego a un ciudadano para despojarlo de una cadena de oro avaluada en más de 10 millones de pesos.

Gracias a la rápida reacción policial y a la activación de un plan candado, los uniformados lograron interceptarlos y capturarlos cuando intentaban huir.

Durante el procedimiento se incautó un revólver listo para ser accionado, una motocicleta de alto cilindraje utilizada para la comisión del delito, y se recuperó la cadena hurtada, la cual fue entregada a su legítimo propietario.

“Estas acciones representan una intervención oportuna de la Policía Nacional y nos permiten evitar la ocurrencia de delitos en las calles de Cartagena. Estamos hablando de personas reincidentes que hoy deberán responder ante la justicia. El mensaje es claro y contundente: no vamos a dar ventaja al crimen. Cada arma que incautamos, cada delincuente que capturamos y cada operativo que desarrollamos ratifican que la autoridad está en las calles y que la seguridad de los cartageneros es nuestra prioridad”, manifestó el coronel Juan Pablo Ruiz Rodríguez, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.