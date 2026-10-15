‘La Morenaza’ de Tropicana Cartagena recibió el premio a Mejor Locutora

En una noche mágica llena de talento, nutrida de juventud y experiencia, se cumplió la entrega de Los Premios Ícono Periodismo, gala que se cumplió en Casa Dann Carlton, Bogotá.

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En la Categoría Mejor Locutor, la cartagenera Yudys Zapata ‘la Morenaza’, recibió este galardón, quien compitió con seis talentos nacionales.

‘La Morenaza’, durante la etapa de votación obtuvo más de 70 votos, siendo escogida por los cibernautas como La Mejor Locutora 2026.

Su casa radial actual es la emisora Tropicana Stereo 97.5 FM Cartagena, ‘La de Aquí’, felicitando a Yudys Zapata ‘la Morenaza’, por este logro alcanzado, quien participa en los programas “Cómo Amaneció Cartagena”, “Las Tardes Bacanas” y “Los Durísimos de Tropicana”, espacios donde le pone su sello en la locución femenina.