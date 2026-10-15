Juez ordenó cárcel a dos presuntos homicidas en Cartagena: una de las víctimas era ingeniero

La Fiscalía General de la Nación presentó elementos materiales probatorios que le permitieron a jueces de control de garantías imponer, en procesos independientes, medidas de aseguramiento contra dos hombres señalados de incurrir en asesinatos ocurridos en Turbana y Cartagena (Bolívar).

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El primer crimen ocurrió el 22 de julio de 2025 cuando un imputado, en compañía de otras personas, al parecer, llegaron en moto a un colegio en construcción en la vía que de Turbana conduce a Gambote. En el lugar dispararon contra un ingeniero que laboraba allí.

La víctima de 29 años fue trasladada a un centro asistencial donde falleció debido a la gravedad de las lesiones. El sujeto fue capturado el pasado 30 de septiembre por la Policía Nacional durante una diligencia de registro y allanamiento a una vivienda del barrio La Montañita de Turbaco (Bolívar).

En el marco de esta investigación han sido judicializados y asegurados dos hombres más.

Por otro hecho, ocurrido el 27 de enero anterior en el barrio Villa Rosita de Cartagena fue procesado otro detenido, quien en medio de una riña habría asesinado a un hombre de 41 años golpeándolo con objetos contundentes.

La captura del ahora investigado fue materializada el pasado 18 de septiembre en el sector de Piedra Bolívar de La Heroica, en cumplimiento de una orden judicial Fiscales de la Seccional Bolívar imputaron a los procesados, de acuerdo con sus eventuales responsabilidades individuales, delitos como homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Ninguno aceptó los cargos.