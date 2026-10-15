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15 oct 2026 Actualizado 13:46

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Un muerto y un herido dejó ataque sicarial en el oriente de Cartagena

Los hechos se presentaron en el barrio Boston

(Medicina Legal)

Cartagena
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Un homicidio y una persona lesionada por arma de fuego se presentó en el barrio Boston, sector El Pueblito, en el oriente de Cartagena.

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En el lugar se registró el homicidio de Luis Armando de Ávila Díaz, conocido en el sector con el alias de “Conejo”.

En el mismo hecho, resultó lesionado otro hombre, conocido con el alias de “Chino”, quien registra cinco anotaciones judiciales, tres de ellas por porte ilegal de armas de fuego. Esta persona fue trasladada a un centro médico donde se encuentra recibiendo atención médica.

De acuerdo con la información recolectada, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta habrían disparado en contra de las víctimas cuando se encontraban en vía pública del mencionado sector.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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