Cartagena da inicio a la VI Jornada Nacional de Vacunación e Intensificación

Con el propósito de consolidar los indicadores de salud pública, prevenir brotes y salvaguardar la vida de la ciudadanía, la Administración del alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, a través del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), dio inicio a la VI Jornada Nacional de Vacunación e Intensificación.

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Esta estrategia integral está dirigida a proteger de manera prioritaria a niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes y adultos mayores frente a más de 30 enfermerdades prevenibles como el sarampión, la fiebre amarilla, meningitis , varicela , influenza , neumonía , tosferina, dengue y diversas afecciones de tipo respiratorio.

Sobre la jornada, el director del Dadis, Rafael Navarro España, destacó la trascendencia de esta iniciativa para el bienestar de la población Cartagenera señalando que: “Trabajamos de manera articulada con las EPS para blindar a nuestra población frente a riesgos sanitarios prevenibles. Esta actividad representa un esfuerzo intersectorial fundamental para evitar retrocesos en salud pública y garantizar que las familias cartageneras accedan de forma oportuna y gratuita a los biológicos, en las diferentes instituciones prestadores de servicio de vacunación (IPS)”.

Cronograma de intervenciones en el entorno escolar

Dando cumplimiento a lineamientos establecido por el Ministeiro de Salud , Con el lema “Protegemos el presente, cuidamos el futuro”, las acciones de inmunización en campo se llevarán a cabo en diferentes instituciones educativas del Distrito a partir de las 8:00 a. m hasta las 3:30 p.m. de la siguiente manera:

• Jueves 15 de octubre: Institución Educativa Cecilia Porras School (Urbanización Ciudad Bicentenario).

• Viernes 16 de octubre: Institución Educativa Escuela Normal Superior (Barrio Nuevo Bosque).

Gran Vacunatón Nocturna y red de puntos habilitados

Como evento central de cierre e incentivo a la participación ciudadana, el viernes 16 de octubre, a partir de las 5:00 p. m., se llevará a cabo la gran Vacunatón Nocturna en el centro comercial Gran Manzana (Zona Suroriental, sector Ciudad Jardín), facilitando que las familias acudan a recibir las dosis correspondientes dentro de una oferta que previene más de 30 enfermedades.

Adicionalmente, el Distrito dispondrá de 70 puntos de vacunación habilitados en las diferentes Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) de las EPS públicas y privadas.

Población objeto y priorización

El Dadis hace un llamado a padres, madres y cuidadores para acudir masivamente a los puntos de atención y cumplir con los esquemas de vacunación, destacando los siguientes grupos poblacionales priorizados:

1. Primera infancia y niñez: Menores de 6 años, así como niñas y niños de 9 años de edad o que cursen cuarto grado de escolaridad, grupo clave para la aplicación de la vacuna contra el dengue. En Cartagena, este segmento poblacional representa el segundo grupo por edad más vulnerable ante dicha enfermedad.

2. Adolescentes: Población entre 9 y 17 años, para la prevención del cáncer de cuello uterino, cáncer orofaringeo, cáncer de pene , cáncer de ano , mediante la aplicación de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH).

3. Mujeres: Gestantes y mujeres en edad fértil.

4. Grupos de riesgo y adultos mayores: Personas con susceptibilidad frente a fiebre amarilla, sarampión y rubeola; adultos mayores de 60 años; población objeto de la vacuna contra la influenza estacional; y personas susceptibles frente a la COVID-19.