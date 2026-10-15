Ejército entrega centro de salud en Los Canelos, sur de Bolívar
La población de actividad minera pertenece al municipio de Santa Rosa
El proyecto, formulado en 2022 por el Ejército Nacional, a través de su programa Fe en Colombia, e iniciado en su fase de construcción en 2025, se convierte hoy en una realidad que permitirá mejorar el acceso a los servicios básicos de salud para cerca de 5000 habitantes del corregimiento Los Canelos, así como para las familias de las minas y sectores rurales aledaños.
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La puesta en funcionamiento de esta infraestructura busca acercar la atención médica a las comunidades, especialmente a niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y población en general, que requieren servicios de salud oportunos y accesibles.
El puesto de salud contará con servicios de medicina general, odontología, vacunación, atención de enfermería para la primera infancia, procedimientos menores como inyectología y entrega de medicamentos, métodos de planificación familiar y asesoría psicológica.
Esta iniciativa responde a las necesidades de una población que, incluyendo las zonas rurales y mineras de influencia, se estima entre 18.000 y 20.000 habitantes. En este contexto, la nueva infraestructura constituye un paso importante para fortalecer la atención primaria y contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias de la región.
La Décima Novena Brigada del Ejército Nacional, mediante las iniciativas de articulación y desarrollo territorial impulsadas a través de Fe en Colombia, reafirma su compromiso con el bienestar de las comunidades del sur de Bolívar, promoviendo acciones que contribuyen al desarrollo social y al mejoramiento de las condiciones de vida de la población.
Andrés Vizcaíno Villa
Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.