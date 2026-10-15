Ejército entrega centro de salud en Los Canelos, sur de Bolívar

El proyecto, formulado en 2022 por el Ejército Nacional, a través de su programa Fe en Colombia, e iniciado en su fase de construcción en 2025, se convierte hoy en una realidad que permitirá mejorar el acceso a los servicios básicos de salud para cerca de 5000 habitantes del corregimiento Los Canelos, así como para las familias de las minas y sectores rurales aledaños.

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La puesta en funcionamiento de esta infraestructura busca acercar la atención médica a las comunidades, especialmente a niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y población en general, que requieren servicios de salud oportunos y accesibles.

El puesto de salud contará con servicios de medicina general, odontología, vacunación, atención de enfermería para la primera infancia, procedimientos menores como inyectología y entrega de medicamentos, métodos de planificación familiar y asesoría psicológica.

Esta iniciativa responde a las necesidades de una población que, incluyendo las zonas rurales y mineras de influencia, se estima entre 18.000 y 20.000 habitantes. En este contexto, la nueva infraestructura constituye un paso importante para fortalecer la atención primaria y contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias de la región.

La Décima Novena Brigada del Ejército Nacional, mediante las iniciativas de articulación y desarrollo territorial impulsadas a través de Fe en Colombia, reafirma su compromiso con el bienestar de las comunidades del sur de Bolívar, promoviendo acciones que contribuyen al desarrollo social y al mejoramiento de las condiciones de vida de la población.