Más de 42 mil mamografías realizadas para prevenir el cáncer de mama en el Caribe colombiano

Entre enero y septiembre de 2026, el programa Mujer Sana, a través de las IPS de atención y las Móviles Rosa registraron 42.000 tomas de mamografías, además de otras 13.000 atenciones preventivas dirigidas a las mujeres de la región Caribe, como pruebas de ADN-VPH y citologías que acercan la prevención a las comunidades y facilitan el acceso oportuno a los servicios de salud.

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“En mutualser trabajamos para que nuestras afiliadas accedan oportunamente a los servicios de detección temprana. Actualmente, hemos logradoun tiempo promediode 21 días para el proceso diagnóstico del cáncer de mama, contado desde la realización de la mamografía hasta la confirmación y definición diagnóstica, porque sabemos que identificar esta enfermedad a tiempo puede hacer la diferencia y salvar vidas”, afirmó Martha Hernández, coordinadora de Promoción y Prevención.

En Bolívar, durante2026 se han registrado 162 casos nuevos de cáncer de mama solo en mujeres afiliadas a mutualser. De los casosanalizados, cerca de la mitadfueron identificados en etapastempranas. En Cartagena, se reportaron 52 casos nuevos,y alrededor del 65 % se detectó en etapas tempranas, un resultado superior al promedio nacional.

Aun así, la detección tempranasigue siendo un reto para la regiónCaribe, donde cerca del 48 % de los casos se identifica oportunamente. En Atlántico, durante este año se han notificado 130 casos, lo que refuerza la importancia de acercar los servicios de salud, promover los controles y facilitar el acceso al diagnóstico oportuno.

Por esto, las Móviles Rosa recorren municipios de Bolívar, Atlántico, Magdalena, Sucre y Córdoba con jornadas de mamografía y citología, actividades educativas lideradas por agentes en salud.

Un bulto en la mama o la axila, cambios en el tamaño o la forma de los senos, retracción del pezón, secreciones inusuales o alteraciones en la piel, como enrojecimiento o apariencia de piel de naranja, son señales que requieren valoración médica. Ante cualquiera de estos cambios, es importante consultar sin esperar a que desaparezcan.

Las afiliadas de mutualser EPS pueden accederal servicio del programa Mujer Sana en los IPS autorizadas de la región Caribe: en Cartagena, en las sedes IPS Delta y Caminos IPS; en Atlántico, Barranquilla, en CESAC, ubicado en la calle 56; en Magdalena, Santa Marta, en IPS Promagdalena; en Sucre, Sincelejo, en el Institutode Cancerología de Sucre y en Córdoba, Montería, en Medisinú UT. Se recomienda consultar los canales oficiales de mutualser para confirmar la red de atención disponible www.mutualser.com.

Durante el mes de octubre se vienen realizando diferentes actividades para promover la prevención del cáncer, es así como mutualser tendrá el 16, 17 y 18 de octubre en el Centro Comercial Caribe Plaza un consultorio rosado para toda la población independiente de su afiliación, en donde se realizará la respectiva valoración u orientación y tambiénuna móvil para toma de mamografías y citologías para población afiliada.

De igual forma se realizará una carrera privada en el parque lineal de crespo con pacientes que actualmente se encuentran en tratamiento o han superado la enfermedad, el evento denominado MAREA ROSA, tiene como objetivo reconocer el esfuerzo de estas mujeres y promover la prevención de esta enfermedad.