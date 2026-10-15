Juanda Iriarte lleva la champeta a Europa con una exitosa gira internacional

Juanda Iriarte sigue conquistando fronteras. El DJ y productor musical avanza con éxito en su gira por Europa, consolidándose como uno de los referentes de la champeta y como embajador de una expresión musical que representa la identidad, la cultura y la esencia del Caribe colombiano.

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La primera etapa de la gira dejó un balance extraordinario en Madrid, España, donde los días 10 y 11 de octubre se registraron dos fechas sold out, compartiendo escenario con su padre Chawala, una combinación musical que conectó con el público y reafirmó la fuerza de la champeta en escenarios internacionales.

“Me siento muy feliz y orgulloso de representar a Cartagena en Europa. Para mí es un honor llevar nuestra música, nuestra cultura y el sonido de la champeta a otros países, y demostrar que el talento de nuestra ciudad tiene proyección internacional”, expresó Juanda Iriarte, quien destacó que el éxito de estas presentaciones es una motivación para continuar abriendo puertas a la champeta.

La gira contempla cinco fechas en esta etapa: dos presentaciones ya realizadas en Madrid y tres próximos encuentros programados para el 16 de octubre en Polonia, el 17 de octubre en Marbella y el 18 de octubre en Barcelona, España. Con este recorrido, el artista continúa fortaleciendo la presencia de la champeta en el mercado europeo y acercando sus sonidos a públicos de diferentes nacionalidades.

Finalmente, Juanda Iriarte está agradecido con sus seguidores por el respaldo constante a su carrera, tanto en Cartagena y Colombia como en los diferentes países donde su música ha logrado conectar con nuevas audiencias. “Mi compromiso es seguir representando a Cartagena con orgullo, llevando nuestra esencia a cada lugar del mundo. ¡Gracias por ser parte de este sueño!”, manifestó.

La participación de Juanda Iriarte en esta gira representa una oportunidad para proyectar el talento local, fortalecer la circulación internacional de la champeta y demostrar que este género musical tiene la capacidad de conquistar nuevos escenarios sin perder su identidad.