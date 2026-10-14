Ojo con los billetes de $100 mil: incautan $290 millones en dinero falso en Puerto Colombia

Un llamado de alerta a la ciudadanía lanzó la Oficina de Seguridad de Puerto Colombia, Atlántico, tras el hallazgo de 290 millones de pesos en billetes falsos de 100 mil pesos, que presuntamente pretendían poner en circulación en diferentes municipios del departamento.

El descubrimiento se produjo hacia el mediodía de este martes 13 de octubre, luego de que la Policía Nacional recibiera una alerta por el presunto ingreso irregular de unas personas a un inmueble ubicado en el conjunto residencial El Manglar, en el sector de Ciudad Mallorquín, jurisdicción del corredor universitario.

Según explicó Saúl Leyva, jefe de la Oficina de Seguridad de Puerto Colombia, el propietario de la vivienda, que había sido arrendada por días, fue alertado por sus vecinos sobre el aparente abandono del inmueble y los daños en la puerta de entrada. Ante esta situación, dio aviso a las autoridades.

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Con autorización del dueño, los uniformados ingresaron a la propiedad y encontraron los 290 millones de pesos en billetes falsificados de alta denominación, además de un kilo de base de coca.

Los elementos incautados quedaron a disposición de las autoridades competentes, mientras unidades de Policía Judicial adelantan las investigaciones para establecer la procedencia del dinero e identificar a los responsables.

De acuerdo con Leyva, ya han sido individualizadas varias personas y se espera avanzar en las capturas en las próximas horas.

El funcionario advirtió que no se descarta que este tipo de billetes falsos pueda estar circulando en el departamento, por lo que pidió a comerciantes y ciudadanos extremar las precauciones al recibir dinero en efectivo, especialmente billetes de 100 mil pesos.

Las autoridades continúan con las labores investigativas para determinar si existen otros inmuebles o personas vinculadas con este caso y establecer el alcance de la presunta red de falsificación y distribución de dinero en el Atlántico.