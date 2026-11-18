Encuentro del presidente Abelardo de la Espriella con el empresario Ricardo Salinas. Foto: captura de video.

La empresa mexicana Italika proyecta instalar una planta de ensamblaje de motocicletas en Barranquilla, además de abrir alrededor de 200 establecimientos comerciales dedicados a la venta de motos y servicios de financiación. El anuncio fue realizado por el empresario Ricardo Salinas Pliego durante un encuentro con el presidente Abelardo de la Espriella, este martes 17 de noviembre en la capital del Atlántico.

Durante la reunión, De la Espriella destacó la visita del empresario mexicano y aseguró que Colombia necesita atraer inversión extranjera para impulsar el desarrollo económico y la generación de empleo.

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“Estoy recibiendo la visita de un buen amigo, un empresario mexicano, que con su trabajo, con su visión, ha hecho grandes cosas. Y precisamente es lo que necesitamos en la Patria Milagro: empresarios que vengan de todo el mundo a invertir en Colombia”, expresó el mandatario.

“Instalaremos una planta de ensamblaje de Italika en Barranquilla”

Por su parte, Salinas Pliego reveló los planes de expansión de Italika en el país y señaló que Barranquilla sería el punto de partida de esta iniciativa empresarial. “Vamos a venir con las motos Italika a hacer un ensamblador aquí en el puerto de Barranquilla y de ahí unas 200 tiendas para motos y préstamos”, afirmó el empresario.

Según lo anunciado durante la conversación, el proyecto tendría la capacidad de generar más de 1.000 empleos. De la Espriella celebró la iniciativa y manifestó que espera que esta inversión sea el comienzo de una mayor llegada de capital extranjero al país. “Ese es solo el inicio porque necesitamos que inviertan aquí”, sostuvo.

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El empresario mexicano también manifestó su cercanía con Colombia y destacó los vínculos entre ambas naciones. “Tú sabes que Colombia y México son países hermanos. Me siento como en casa y más con todas las atenciones”, expresó Salinas Pliego, quien además señaló que era su primera visita a Barranquilla.

El encuentro representa un anuncio de inversión empresarial en la capital del Atlántico, con una propuesta que contempla el ensamblaje de motocicletas, la apertura de puntos de venta y servicios de financiación. Por ahora, los detalles sobre el cronograma de ejecución y el monto de la inversión no fueron precisados durante la conversación.