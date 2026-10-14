Alcaldía de Barranquilla presentó presupuesto de $9,25 billones para 2027

La Alcaldía de Barranquilla presentó ante La Comisión de Presupuesto y Asuntos Fiscales del Concejo Distrital el proyecto de presupuesto para 2027, por 9,2 billones de pesos, lo que representa un incremento del 20 % frente al presupuesto de 2026.

De acuerdo con Adolfo Zúñiga, jefe de la Oficina de Presupuesto del Distrito, el 79,5 % de estos recursos, equivalente a cerca de 7,36 billones de pesos, estará destinado a inversión.

Durante la presentación de la estructura presupuestal, el funcionario explicó que los ingresos propios de la ciudad representan el 46,4 % del total proyectado, con aproximadamente 4,29 billones de pesos. A estos se suman 3,24 billones provenientes de transferencias, que equivalen al 35 %; mientras que los recursos de capital aportarán 1,37 billones de pesos.

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Dentro de los ingresos tributarios, el impuesto de industria y comercio (ICA) y el predial constituyen las principales fuentes de recaudo, con proyecciones de 1,68 billones y 1,10 billones de pesos, respectivamente.

Zúñiga destacó que el Distrito espera mantener una alta proporción de recursos dirigidos a obras y programas sociales, con un presupuesto de funcionamiento de 593.000 millones de pesos.

Educación y salud concentran las mayores partidas

Por sectores, educación tendrá una asignación de aproximadamente 1,784 billones de pesos, mientras que salud y protección social contará con 1,731 billones. Les siguen gobierno territorial, con 911.000 millones; vivienda, ciudad y territorio, con 792.000 millones; transporte, con 689.000 millones, y ambiente y desarrollo sostenible, con 605.000 millones de pesos.

En cuanto a las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo, la mayor asignación corresponde a Ciudad Segura y Solidaria, con cerca de 4 billones de pesos, seguida de Ciudad Dinámica, con 1 billón; Ciudad Eficiente y Responsable, con 691.000 millones, y Ciudad Ambiental y Sostenible, con 630.000 millones de pesos.

El funcionario también explicó que el presupuesto contempla 1,15 billones de pesos en recursos de crédito, además de otras fuentes de capital, como retiros del FONPET, rendimientos financieros y recursos de balance.

La presentación hace parte del proceso de estudio del presupuesto en el Concejo Distrital, donde los secretarios y jefes de las distintas dependencias deberán explicar cómo se distribuirán y ejecutarán los recursos durante la vigencia de 2027.